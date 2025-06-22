Farah Zeynep Abdullah'tan Gökhan Özoğuz'a locadan destek

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile evliliğini sonlandıran Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un adı ayrılığın ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile anılmaya başlanmıştı. Ancak Özoğuz, iddiaları yalanlayıp "Tamamen asılsız" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Gökhan Özoğuz ile Farah Zeynep Abdullah hakkında ortaya atılan iddialar, yeniden gündeme geldi.

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Athena grubu İstanbul'da konser verdi. Konseri seyretmeye gidenler arasında grubun solisti Gökhan Özoğuz'un kızının yanı sıra Farah Zeynep Abdullah da vardı.

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Gökhan Özoğuz'un kızı

Konseri locadan dans ederek izleyen Farah Zeynep Abdullah, Athena’yı kuliste de yalnız bırakmadı. Konser başlayana kadar Gökhan Özoğuz'un yanında kalan Farah Zeynep Abdullah, konser sonrası da yaklaşık 3 saat boyunca kuliste dans edip eğlendi.

Farah Zeynep Abdullah

Konserin ardından aracını kulisin olduğu yere kadar sokması ise dikkatlerden kaçmadı. Gökhan Özoğuz, çıkışta basın mensuplarının aşk sorularını yanıtsız bıraktı.

Farah Zeynep Abdullah ise gazetecilere görüntü vermemek için mal - kabul kapısından ayrıldı.