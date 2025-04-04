Gökhan Özoğuz, yaptığı açıklamada apolitik bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

"KENDİMİ ÇOK APOLİTİK HİSSETMEYE BAŞLADIM" Siyasetin karmaşık ve çoğu zaman anlaşılmaz dinamiklerine dikkat çeken Gökhan Özoğuz; "Siyasetin bir oyun olduğunu anladığım günden itibaren, kendimi çok apolitik hissetmeye başladım" diyerek siyasi arenadan uzaklaştığını ifade etti. Kendini tamamen apolitik hissettiğini vurgulayan Özoğuz; "Duruş falan da demiyorum" şeklinde konuştu. REKLAM

"GENÇLERİ DESTEKLEYİP BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR" Muhabirlerin bu sözlerinin olası eleştirilere yol açıp açmayacağına dair sorusuna ise Gökhan Özoğuz şöyle bir yanıt verdi; "Hiçbir şey umurumda değil artık. Çünkü her tarafın o kadar fazla açığı, o kadar fazla duruşları var ki... Bir tek halka inanılmalı ve halkın durumuna bakarak her şeyi görebiliriz. Siyaset dünyasında çok farklı bir oyun oynanıyor ve bizler gerçekleri bilmiyoruz. İstemeden, istemediğimiz tarafların değirmenine su taşıyor olabiliriz ama halktan başka gerçeklik yoktur. Halkın gözünden, yaşadıkları zorluklar ve mağduriyetler her şeyin önünde. Gençler, öğrenciler bu ülkenin en önemli kesimi. Onları destekleyip büyütmemiz gerekiyor. Gerisi boş."

"TAMAMEN ASILSIZ DURUMLAR" Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile evliliğini sonlandıran Gökhan Özoğuz’un adı, ayrılığın ardından bazı ünlü isimlerle anılmaya başlamıştı. Bu isimlerden biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. İkili hakkında çıkan aşk dedikoduları magazin gündeminde yer bulurken, Özoğuz sessizliğini bozdu. Gazetecilerin, "Son bir aşk iddiası ortaya atıldı. Doğru mu?" sorusuna net bir dille yanıt veren Özoğuz; "Konuşmaya bile gerek yok. Tamamen asılsız durumlar, yazılanlar... Hatta hep beraber baktık ve konuyla ilgili bir espri yapmak zorunda kaldım" diye konuştu.