Gökhan Özoğuz, yaptığı açıklamada apolitik bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

"GENÇLERİ DESTEKLEYİP BÜYÜTMEMİZ GEREKİYOR"

Muhabirlerin bu sözlerinin olası eleştirilere yol açıp açmayacağına dair sorusuna ise Gökhan Özoğuz şöyle bir yanıt verdi; "Hiçbir şey umurumda değil artık. Çünkü her tarafın o kadar fazla açığı, o kadar fazla duruşları var ki... Bir tek halka inanılmalı ve halkın durumuna bakarak her şeyi görebiliriz. Siyaset dünyasında çok farklı bir oyun oynanıyor ve bizler gerçekleri bilmiyoruz. İstemeden, istemediğimiz tarafların değirmenine su taşıyor olabiliriz ama halktan başka gerçeklik yoktur. Halkın gözünden, yaşadıkları zorluklar ve mağduriyetler her şeyin önünde. Gençler, öğrenciler bu ülkenin en önemli kesimi. Onları destekleyip büyütmemiz gerekiyor. Gerisi boş."