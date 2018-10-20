Aşk ve Mavi 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ali'nin ölüm haberinin konağa ulaştığı görülüyor. Başta Mavi olmak üzere herkes bu ölüm haberiyle yıkıldı. Ali karakterinin ölmesiyle birlikte Emrah da Aşk ve Mavi kadrosundan çıkmış oldu. İşte Aşk ve Mavi 74. son bölümde yaşananlar ve 75. yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Başınız sağ olsun..."

AŞK VE MAVİ 74. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemal köşeye sıkışıyor!

Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışır. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaşır. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna eder. Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşer. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anlar ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaparlar. Ama plan bozulur ve bir sırrın perdesi aralanır. Cemal iyice köşeye sıkışmıştır ama son hamlesini henüz yapmamıştır.

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