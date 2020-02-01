Aslı Bekiroğlu kimdir? Sorusu merak ediliyordu. Aslı Bekiroğlu 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslı Bekiroğlu Türk oyuncudur. Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabında fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Aslı Bekiroğlu'nun Instagram'da 851 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.
Can Koçkan kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun erkek arkadaşıdır.
|Dizi
|Yıl
|Baslık
|Rolü
|Notlar
|2013
|Beni Böyle Sev
|Ayça
|Yardımcı Oyuncu
|2015
|Adı Mutluluk
|Sera Yüksel
|Yardımcı Oyuncu
|2016
|Gülümse Yeter
|Yasemin
|Yardımcı Oyuncu
|2018
|Dudullu Postası
|Betül
|Yardımcı Oyuncu
|2018
|Jet Sosyete
|Melike
|Yardımcı Oyuncu
|2019
|Benim Tatlı Yalanım
|Suna Doğan Yılmaz
|Başrol Oyuncusu
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2016
|İkimizin Yerine
|Ceylan
|Yardımcı Oyuncu
|2017
|Yol Arkadaşım
|Bahar
|Yardımcı Oyuncu
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