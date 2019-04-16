Aslı Turanlı: Hayatımda kimse yok

Giriş: 16.04.2019 - 07:38 | Güncelleme:  

Komedyen Ata Demirer'le üç ay aşk yaşayan ve ilişkisine geçtiğimiz ay nokta koyan oyuncu Aslı Turanlı, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Turanlı, "Hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, komedyen Ata Demirer'le üç ay aşk yaşayan ve ilişkisine geçtiğimiz ay nokta koyan oyuncu Aslı Turanlı, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

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    Kız arkadaş grubuyla yemek yiyen oyuncu, muhabirlerin, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna, "Şu an tamamen işime odaklandım. Hayatımda kimse yok. İş temposundan vakit bulup, kız arkadaşlarımla yemek yedim" dedi.

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    Aslı Turanlı'nın önümüzdeki günlerde yeni bir dizi ile ekranlarda olacağı öğrenildi.

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