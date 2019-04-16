Aslı Turanlı: Hayatımda kimse yok

Komedyen Ata Demirer'le üç ay aşk yaşayan ve ilişkisine geçtiğimiz ay nokta koyan oyuncu Aslı Turanlı, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Turanlı, "Hayatımda kimse yok" açıklamasını yaptı