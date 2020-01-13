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HaberlerFiskosAslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza'dan "Babam" videosu - Magazin haberleri

Aslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza'dan "Babam" videosu

Arda Turan ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslıhan Doğan Turan, oğlu Hamza'nın ünlü futbolcuya "Babam" diye seslendiği videoyu paylaştı

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan, Hamza Arda Turan
HABERTURK.COM

Aslıhan Doğan Turan futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Çift, aynı yıl oğulları Hamza'yı kucağına aldı. Zaman zaman ailesiyle mutlu anlarını paylaşan Aslıhan Doğan, 1 yaşındaki oğullarının futbolcuya, "Babam" diye seslendiği videoyu yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda minik Hamza'nın Turan'ın "Pizza sever misin?" sorusuna, "Pizza" cevabını vermesi eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Şu aralar ikili, ikinci bebeklerini bekliyor. 6 aylık hamile olan Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci bebeği de erkek olacak.

 

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