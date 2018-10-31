Atatürk Arboretumu İstanbulluların kaçış noktası oldu

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"HUZURLU MEKANDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK"

Yozgat’tan İstanbul’a Gelin ve damat çekimi için gelen Aysun Kocaşahan ise, "Tam olarak burayı seçmemin nedeni Arboretum’da bulunan göl ve üzerinde bulunan iskele manzarası içindi. Fotoğrafçı Veysel ağabeyin burada çekmiş olduğu fotoğrafları gördüm, istediğim mekanı seçebileceğimi söylemişti bana bende mekan olarak burayı çok sevdiğim için burada fotoğraf çektirmeyi seçtim. Huzurlu bir evlilik istiyoruz bu yüzden bu huzurlu mekanda fotoğraf çektirdik" diye konuştu.