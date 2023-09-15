Atatürk Köşkü'ndeki eksik mobilyaların replikası yapıldı

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"BİNA ARTIK NEREDEYSE ELDEN ÇIKMAK ÜZEREYMİŞ" Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümünde köşkte sürdürülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan restorasyon çalışmasının önemine değinen Zorluoğlu, "Tabii restorasyon işleri zor. Daha kısa zamanda bitebileceğini düşünüyorduk ancak açtıkça esasında bu restorasyon ve onarımın ne kadar elzem olduğunu da bir kere daha görmüş olduk.

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Çünkü hakikaten ahşap, iskelet bütün unsurlarıyla bina artık neredeyse elden çıkmak üzereymiş. Dolayısıyla bu büyük onarım ve restorasyonla birlikte burada arkadaşlarımız neredeyse bir yıldır adeta iğneyle kuyu kazacak anlayışla hareket ettiler ve çok büyük bir mesafe katedildi. İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibarıyla buradaki restorasyon fiziki anlamda tamamlanmış olacak. Tabii bu restorasyonla birlikte bu bina artık çok uzun yıllar inşallah herhangi bir yeni tadilata ihtiyaç duymadan varlığını burada devam ettirecek. Şehrin gururu ve turizm anlamında önemli bir destinasyonu olarak da burada devam etmiş olacak" dedi.