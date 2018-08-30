Büyük Taarruz'da düşmanı büyük bir yenilgiye uğratan Türk Ordusu'nun zaferini kutlamak için, 30 Ağustos'u Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Bugün Atatürk, Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı sürecinde söylediği sözlerle anılıyor. Atatürk'ün tarihe damga vuran sözleri...

ATATÜRK'ÜN BÜYÜK TAARRUZ SÖZLERİ

- Ben, size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.

- Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyenindir.

-Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.

- Ya istiklal ya ölüm

- Vatanın bütünlüğü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

- Siz orada yalnız düşmanı değil,Milletin ters talihini de yendiniz.

- Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.

- Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri.

- Hiçbir zafer gaye değildir, zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi elde etmek için en belli başlı vasıtadır.

- Milletimiz zafer sevinci ile gerçek ve hayati menfaatlerini unutacak kadar kendinden geçmemiştir.

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