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Haberler Gündem Eğitim Tarih Atatürk'ün Arkadaşları ve İsimleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün Arkadaşları Kimlerdir?
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Atatürk'ün arkadaşları ve isimleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşları kimlerdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hem okul yıllarından itibaren birlikte zaman geçirdiği hem de askerlik ve milli mücadele yıllarında birlikte savaştığı birçok arkadaşı bulunmaktadır. Kendisine daima fikirlerini ileten ve onun hem hastalığında hem de zor zamanlarında yanında olan Mustafa Kemal Atatürk’ün arkadaşları ve isimleri nelerdir? Özellikle Kurtuluş Savaşı esnasında birlikte savaştığı Atatürk’ün silah arkadaşları kimlerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Atatürk'ün Arkadaşları ve İsimleri: Mustafa Kemal Atatürk'ün Arkadaşları Kimlerdir?
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Manastır İdadisi ve Harbiye’de eğitim görürken edindiği arkadaşlarından, çocukluk arkadaşlarına kadar birçok kişiyle ilişki kurmuş olan Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın arkadaşı kimdir? Atatürk’ün arkadaşları hakkındaki bu içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Mustafa Kemal Atatürk’ün Arkadaşları ve İsimleri

Salih Bozok (1881 – 1941)

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem çocukluk arkadaşı olan hem de uzun yıllar boyunca yaverliği yapmış olan Salih Bey; tıpkı Atatürk gibi Selanik doğumludur. Selanik’teki mahalle komşuluklarından doğan bu dostluk, uzun yıllar boyu devam etmiştir. Kendisi de bir asker olan Salih Bozok, Millî Mücadele esnasında Yozgat’ta çıkan bir isyanın bastırılmasında da aktif bir rol oynamıştır. Yarbaylıktan emekli olduktan sonra uzun yıllar boyu Atatürk’ün yanında kalmış olan Salih Bey, Mustafa Kemal’in en büyük sırdaşlarından biri olmuştur. İsmet İnönü’nün de “Gazi’nin kırmayacağı tek insan” olarak tarif ettiği Salih Bey’e Bozok soyadını da 1935 yılında bizzat Atatürk’ün kendisi vermiştir.

Tüm bu bilgilerden hareketle Atatürk’ün en yakın arkadaşı kimdir sorusuna Salih Bozok cevabını vermek yerinde olacaktır.

Ruşen Eşref Ünaydın (1892 – 1959)

Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Ruşen Eşref Bey, aynı zamanda Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarını dünya kamuoyuna aktarmış bir kişi olmasıyla dikkat çekmektedir.

Lütfi Müfit Özdeş (1874 – 1940)

Mustafa Kemal Atatürk’ün hem okul hem de silah arkadaşı olan Lütfi Müfit Bey, Millî Mücadele yıllarından itibaren eski arkadaşı olan Atatürk’ün yanında yer almıştır.

Atatürk’ün Silah Arkadaşları

İsmet İnönü (1884 – 1973)

Millî Mücadele yıllarında Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı olarak savaşmış olan İsmet Bey, Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi Komutanlığına atanmış ve burada hem Çerkez Ethem İsyanının bastırılmasında hem de 1. ve 2 İnönü Savaşları’nın yönetilmesinde görev almıştır. Savaşın sona ermesinin ardından hem Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda hem de Lozan Barış Antlaşması’nda TBMM’yi temsil eden İsmet Bey, Türkiye Cumhuriyeti’nde hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştur.

Ali Fuat Cebesoy (1882 – 1968)

Harp Okulu yıllarından itibaren Mustafa Kemal’in arkadaşı olan Ali Fuat Bey; Sivas Kongresi sonrasında Kuvayi Milliye komutanı olarak atanmış ve Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etmiştir.

Ali Fethi Okyar (1880 – 1943)

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda görev yapan Ali Fethi Bey, 1920 yılında açılmış olan TBMM tarafından Dahiliye Nazırı olarak seçilmiş, Yunanların Anadolu’dan çekilmeleri ve barış görüşmeleri için Roma, Paris ve Londra’ya gitmiştir.

Rauf Orbay (1881 – 1964)

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda görev alan Rauf Bey, 1919’da Ankara’ya gelmiş ve Millî Mücadele’ye katılmıştır.

Kazım Karabekir (1882 – 1948)

  1. Dünya Savaşı’nda, Çanakkale ve Kafkas Cephelerinde görev yapan Kazım Karabekir, Mustafa Kemal’in 1919’da Samsun’a çıkmasıyla Millî Mücadele’ye katılmış ve Doğu Cephesi Komutanı olarak bölgede Ermeni çetelere karşı savaşmıştır.

Refet Bele (1881 – 1963)

Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk 5 komutandan biri olan Refet Bey, Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a çıkmış ve Atatürk’ün yakın silah arkadaşlarından bir tanesi olmuştur.

Fevzi Çakmak (1876 – 1950)

İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmesi ardından Anadolu’ya geçen Fevzi Bey, Sakarya Meydan Muharebesini Mustafa Kemal ile birlikte yönetmiştir. Büyük Taarruz’un askeri planlarının hazırlanmasına da katılan Fevzi Çakmak, Dumlupınar Meydan Muharebesi’nden sonra ise mareşallik rütbesine terfi ettirilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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