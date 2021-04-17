Athletic Bilbao Barcelona maçı için geri sayım başladı. İspanya Kral Kupası finaline sahne olacak zorlu mücadele saat 22:30'da başlayacak...
A.BILABO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası final maçına sahne olacak Athletic Bilbao Barcelona maçı bu akşam 22.30'da başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Simón; Capa, Núñez, Balenziaga, Lekue; Ibai, Vesga, López, Morcillo; Sancet, Villalibre
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezman, Messi.
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