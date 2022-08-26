Formula 1'e Almanya'dan yeni takım! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Volkswagen (VW) Grubu'nun bir süredir konuşulan Formula 1'e (F1) girme niyeti, sonunda gerçeğe dönüştü.

Grup markalarından Audi'nin 2026'da motor sporlarının en üst kademesi olarak kabul edilen Formula 1 yarışlarına dahil olacağı açıklandı.

Audi'nin F1 yarışlarına başlayacağı yıl, aynı yıl F1 için yeni motor düzenlemeleri yürürlüğe girecek.

Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde açıklamalarda bulunan Audi CEO'su Markus Duesmann, motor sporlarının Audi'nin DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydederek, "Formula 1, hem markamız için küresel bir aşama hem de oldukça zorlu bir geliştirme laboratuvar. Yüksek performans ve rekabetin birleşimi, sektörümüzde her zaman yenilik ve teknoloji transferinin itici gücü. Yeni kurallarla, şimdi dahil olmak için doğru zaman" dedi.

F1 için 2026'da devreye girecek yeni kurallar kapsamında, üreticiler hibrit ve turboşarjlı V6 motorlardan oluşan karmaşık yapıdaki güç ünitesinden vazgeçecekler.

Audi'nin, Ingolstadt'daki merkezinin yakınlarında kendi F1 motorunu geliştireceği de verilen bilgiler arasında.

PORSCHE'NİN ADI ÖNE ÇIKMIŞTI

Son dönemde, Volkswagen Grubu markalarından Audi ve Porsche'nin, son on yılın büyük bölümünde Volkswagen'in Alman rakibi Mercedes'in hakimiyetinde olan Formula 1'e girmek için ortaklık üzerinde görüşmeler yaptığı konuşuluyordu.

Porsche'nin Formula 1'e girme hazırlıklarının Audi'den biraz daha somut olduğunu belirtilirken, Porsche'nin diğer yarış faaliyetlerini azaltacağını ve Formula 1'e daha fazla konsantre olacağı kaydediliyordu.

Mart ayında ortaya atılan iddia da, Audi'nin İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren'e 500 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı, Porsche'nin ise yarış takımı Red Bull ile uzun vadeli bir ortaklık kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Nisan ayında ise, Volkswagen'in Denetleme Kurulu, markanın Formula 1'e 2026'dan sonra katılması için onay vermişti.

ESKİ YÖNETİCİSİ F1 CEO'SU OLDU

Öte yandan, Volkswagen'e ait Lamborghini'nin eski başkanı olan Stefano Domenicali ise, bir süre önce Formula 1'in yeni CEO'su olarak göreve başlamıştı.

Domenicali, yarışlara dahil olmayan üreticilerle görüşmelerde olduğunu açıklamış, "Şu an için sessiz kalmayı tercih ediyorlar, ancak iyi haber şu ki, Formula 1 platformunu kullanarak fayda sağlayabilecekleri değerin ne olduğunu anlamaya gerçekten hevesli çok önemli şirketler var" demişti.