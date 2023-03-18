"Hem dedelerimizden gelen çömlekler hem de son 30 yılda atölyelerimizde oluşturduğumuz koleksiyon ile müze oluşturuldu. Yapım aşamasında yer altı şehirlerinden esinlendik. Geçmiş uygarlıklar burada tüf kayaları oyarak yer altı yerleşim yerleri yapmışlar. Bu müzeyi kaya oyma usulü ile yaptık. Bu konsepti ile dünyadaki ilk ve tek yer altı seramik müzesi olarak bilinmektedir.