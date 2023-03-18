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Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

Hititler döneminden beri çanak, çömlek ve seramik ürünlerin yapıldığı Nevşehir'in Avanos ilçesinde yer altında oluşturulan müze, turistleri tunç devrinden günümüze seramik sanatının evrelerinde yolculuğa çıkarıyor

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AA
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    El sanatı ürünleriyle bilinen evşehir'in Avanos ilçesinde bölgeye özgü tüf kayalar oyularak ziyaretçileri yerin metrelerce altında sergilenen sanatsal objelerle tanıştıran Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    AA'nın haberine göre Kapadokya'da çok sayıda bulunan yeraltı şehirlerinden ilham alınarak yüzeyin 20 metre altında 1600 metrekare alana kurulan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel müze statüsünde yer alıyor.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Antik, modern ve güncel eserlerin yer aldığı üç bölümden oluşan müzede, farklı dönemlere ait seramik ve çömlek eserler meraklıların beğenesine sunuluyor.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    MÜZE, SERAMİK SANATININ 5 BİN YILLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

    Müze Genel Müdürü Uğur Cankurt, çömlek ve seramik atölyelerini ziyaret eden turistlere ilçede bu çalışmaların binlerce yıldır yapıldığını anlatmak amacıyla müzeyi oluşturduklarını belirtti.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Resmi açılışının yapıldığı 2016 yılından beri müzeyi yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin gezdiğini anlatan Cankurt, şöyle konuştu:
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    "Hem dedelerimizden gelen çömlekler hem de son 30 yılda atölyelerimizde oluşturduğumuz koleksiyon ile müze oluşturuldu. Yapım aşamasında yer altı şehirlerinden esinlendik. Geçmiş uygarlıklar burada tüf kayaları oyarak yer altı yerleşim yerleri yapmışlar. Bu müzeyi kaya oyma usulü ile yaptık. Bu konsepti ile dünyadaki ilk ve tek yer altı seramik müzesi olarak bilinmektedir.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Milattan önce 5 bin yılından başlayıp, Selçuklu, Osmanlı dönemleri ve günümüz seramik sanatçılarının eserlerinin bulunduğu bölümler var. Atölyemizde kendi yaptığımız özel parçaları da burada sergiliyoruz. İlk yıllarda tanıtım dönemi olduğu için ziyaretçi sayımız oldukça düşüktü. 2019'da yüksek bir sayıya ulaştık. Kovid-19 salgınında ziyaretçi sayımız düşmeye başladı. Daha sonra hızlıca toparlanma sürecine girildi. 2021 yılında yaklaşık 170 bin, 2022 yılında ise 230 bin ziyaretçi kabul ettik."
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    MÜZEYİ GEZEN TURİSTLER DÜNDEN BUGÜNE İNSANLARIN ESTETİK TUTKUSUNU GÖZLEMLİYOR

    Müze ziyaretçilerinden Yasemin Karaacar da böylesine değerli bir müzenin Türkiye'de açılmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Etkileyici bir mekan. Geçmişten günümüze bir serüven gibi, yaşanmışlığı yerin altında görmeniz mümkün. İnsanoğlunun çabasını, yaptıklarını, geçmişteki ve bugün yaptıklarını görebiliyoruz. Keyifle gezmek insanı mutlu ediyor" diye konuştu.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Tuğba Görgünoğlu ise ailesiyle Kapadokya'ya gelmeden önce yaptığı araştırmada gezi listesine dahil ettiği müzeye hayran kaldığını belirterek, "Girdiğimiz andan itibaren büyüleyici bir yanı var. Derinlik ve yerin altında olma hissi etkileyici. Sanat, muhteşem şekilde sergilenmiş. Farklı alanlarda farklı eserler var. Hepsinin kucakladığınız ruha, duyguya hitap eden yanı var. Dinginleştirici ve zenginleştirici bir müze olmuş" ifadelerini kullandı.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Uğur Acar da her bölümünü etkilenerek gezdiği müzeyi arkadaşlarına tavsiye edeceğini dile getirdi.

     

     
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

    Kapadokya'nın dört bir tarafının eşsiz kültürel ve tarihi zenginlikle bezeli olduğunu aktaran Acar, "Burada tarihin farklı dönemlerinde insanların hayatta kalma çabalarını kayadan oyma evlerde de görüyoruz. Yer altı müzesinde de sergilenen eserlerde binlerce yıl önce insanların estetik düşüncelerle günlük kullanımda ihtiyacı olan eşyaları ürettiklerini görüyoruz. Bu, beni mutlu ediyor. Verdikleri emek tüyleri diken diken ediyor" dedi.
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk
  • Avanos'ta yerin metrelerce altında tarihe yolculuk

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