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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Avrupa'da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi manşetleri: Partiyi mahvettiler - Galatasaray Haberleri

        Avrupa'da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi manşetleri: Partiyi mahvettiler

        Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbide deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yankı buldu. Tuttomercato, "Fenerbahçe, Galatasaray'ın partisini mahvederek intikamını aldı" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 20.05.2024 - 14:53
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        Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren dev derbi, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Avrupa basınında çıkan öne çıkan manşetler şu şekilde:

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        Marca (İspanya): "Çağlar, karşısında Fenerbahçe'ye hayat verdi"

        Türkiye ligi son maç gününe kadar devam edecek. Fenerbahçe, Söyüncü'nün tek golüyle en büyük rakibi Galatasaray'ın evinde fırtına gibi esti.

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        Eski Atletico Madrid oyuncusu, Djiku'nun çift sarı kartı nedeniyle konuk takımın 60 dakikadan fazla bir eksik oyuncuyla oynamasına rağmen Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın şampiyonluğu kazanmasını engelleyen üç puanı kazandırdı.

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        Türkiye ligi için kararı son maç gününe erteleyen bir zafer. Tüm bunlar maç öncesi hararetli bir ortamda gerçekleşti.

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        Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları (neredeyse 100 puanlık bir sezonun ortasında ve Süper Kupa gibi birçok spor dışı sorun ve tartışmayla) saha denetimi sırasında kavgaya tutuştu.

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        "Şampiyonluk yarışını canlandırdı"

        Foot Mercato (Fransa): "Şampiyonluk yarışını canlandırdı"

        İstanbul Derbisi, bir şampiyonluk derbisi mi yoksa işleri rayına oturtmak için bir derbi mi olacaktı? Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştığında söz konusu olan buydu.

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        Sezonun ikinci yarısında olağanüstü bir performans sergileyen (17 galibiyet ve 1 beraberlik) Cimbom şu anda Süper Lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor ve bugün berabere kalmaları ya da kazanmaları halinde kupayı müzelerine götürebilirlerdi.

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        Kesinlikle kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, çok düşmanca bir atmosfere rağmen daha girişken bir takımdı. Alexander Djiku yaptığı ikinci faulün ardından ikinci sarı karttan oyundan atıldı (22.).

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        Ancak bu ihraç Fener'i yıldırmadı. Takımın metronomu Fred'in mükemmel oyunuyla Fenerbahçe tehlikeli olmaya devam etti. Ligin en iyi iki atağı sessiz kalamazdı.

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        Bir kornerden Çağlar Söyüncü partiyi bozmayı başardı. Fernando Muslera'nın çizgi önünde kaptırdığı topla buluşan Türk oyuncu takımını öne geçirdi (0-1, 71.). Beraberliğe tutunmak isteyen Galatasaray nasıl geri döneceğini bilemedi.

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        Şu anki liderler bu gece Kasım ayından bu yana ilk maçlarını kaybetti ve sezonun ikinci yenilgisini aldı. İstanbul Aslanları'nın artık hataya yeri yok. Şimdi Fenerbahçe'nin sadece üç puan önündeler ve önümüzdeki hafta Konyaspor'a karşı kaybetmemeleri gerekiyor. Fenerbahçe için hala umut var. Sarı Kanaryalar İstanbulspor'u ağırlıyor.

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        "Şampiyonluk ertelendi"

        L'Equipe (Fransa): "Türkiye şampiyonluğu ertelendi"

        Fenerbahçe Pazar günü lider Galatasaray'ı elektrikli bir derbide 1-0 yenerek Türkiye şampiyonasının bitimine bir maç kala ezeli rakibinin üç puan gerisinde yer alıyor.

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        22. dakikada 10 kişi kalan, küfür ve taş yağmuruna maruz kalan Fenerbahçe, İstanbul'daki ezeli rakibine evinde şampiyonluğu çok gördü. Fenerbahçe 71. dakikada ev sahibi savunmanın kaçırdığı bir kornerden yararlanarak Galatasaray'ın Rams Park'ını sevince boğdu.

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        96 puanla Süper Lig'deki en yüksek puanını toplayan Fenerbahçe'nin zaferi, on yıldır mahrum kaldığı şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor.

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        Tuttomercato (İtalya): Partiyi mahvettiler

        İntikam soğuk yenen bir yemektir. Türkiye Süper Kupası'ndaki malum olayların ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın partisini mahvederek intikamını alıyor: Rams Park, Türkiye'yi şampiyon ilan etmeye hazırdı ancak Icardi ve takım arkadaşları, bir saatten fazla sayısal üstünlüğe rağmen 1-0 mağlup oldu.

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        Galibiyet golünü Soyuncu attı, her şey son turda belli olacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la, F.Bahçe ise İstanbulspor'la karşılaşacak.

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        AS (İspanya): "Çağlar Fenerbahçe'ye hayat verdi."

        "Atletico Madrid'den kiralanan oyuncu, iki takım arasında arbedenin yaşandığı maçta takımına galibiyeti getiren golü attı. Konuk ekip polis eşliğinde dışarı çıkarıldı.

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