Avrupa'da Galatasaray - Fenerbahçe derbisi manşetleri: Partiyi mahvettiler

Şu anki liderler bu gece Kasım ayından bu yana ilk maçlarını kaybetti ve sezonun ikinci yenilgisini aldı. İstanbul Aslanları'nın artık hataya yeri yok. Şimdi Fenerbahçe'nin sadece üç puan önündeler ve önümüzdeki hafta Konyaspor'a karşı kaybetmemeleri gerekiyor. Fenerbahçe için hala umut var. Sarı Kanaryalar İstanbulspor'u ağırlıyor.