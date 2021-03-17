2020 seçmelerinde, İztuzu'nun 19'uncu sırada bulunmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, "Bu sıralamada Türkiye'den tek plaj İztuzu. Salgın döneminde bu haber bizim için umut oldu. Sakin geçen bir dönemde buraya gelen misafirlerin İztuzu'nu tercih etmesi ve bunu oylaması bizim için gurur kaynağı" dedi. Yağmur, herhangi bir yapı bulunmayan ve yıllardır doğası korunan plajın caretta carettaların yuvası olduğunu dile getirdi.