Vakalar artıyor: Bir ülkede daha aşısızlara kısıtlama! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya hükümeti, koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle aşı yaptırmayanlara kısıtlayıcı tedbirler getirdi. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "Süper yeşil geçiş sertifikası" olarak adlandırdığı yeni tedbirler kapsamında 6 Aralık'tan itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara alınmayacak.

Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında günlük vaka sayılarındaki endişe verici artış nedeniyle hükümetler tedbirlerini sıkılaştırılıyor. İtalya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasına karar verilirken, sağlık çalışanları için zorunlu olan aşı uygulamasına tüm okul personelleri, polis ve ordu da dahil edildi.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla ülke genelinde birçok mekana giriş ve etkinlik için zorunlu olan "yeşil geçiş sertifikası" yalnızca aşı yaptıranlara ya da Covid-19'u atlatanlara verilecek. Yeşil geçiş sertifikası bugüne kadar aşı yaptıranlara, hastalığı geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.

Ayrıca yeşil geçiş sertifikasının kullanım alanı, oteller ve şehir içi toplu taşımayı da kapsayacak şekilde genişletildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "güçlendirilmiş yeşil geçiş sertifikası" olarak nitelendirdiği yeni tedbirler 15 Ocak'a kadar geçerli olacak.

"DURUMUN SÜREKLİ KÖTÜLEŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan İtalya Başbakanı Draghi, 6 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni tedbirler kapsamında aşısız kişilerin spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyeceklerini duyurdu.

Draghi, "Komşu ülkelerdeki durumun çok ciddi olduğunu görüyoruz ve İtalya'daki durumun da yavaş yavaş ama sürekli kötüleştiğini görüyoruz" dedi. Draghi, "İtalyanların geçtiğimiz yıl elde ettiklerini korumaya çalışmak için ihtiyatlı olmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak 2020'de ekonomik durgunluğa neden olan ülke çapındaki karantina uygulamasından kaçınılmasını gereğini vurguladı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 448 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 954 bin 585'e yükseldi. Son 24 saatte 85 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı sayısı ise 133 bin 415'e ulaştı.

KISITLAMA GETİREN DİĞER ÜLKELER

Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçtiği Almanya'da aşı olmayanlara yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Böylelikle vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde aşı olmayanlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulanacak, iş yerlerinde aşı olmayanlar çalışamayacak. Kapalı alanlarda düzenlenen birçok etkinliğe sadece aşı olanlar ve iyileşenler alınacak.

Avusturya'da artan koronavirüs vakaları sebebiyle aşı yaptırmayanlara kısıtlama getirdi, ardından 20 günlük ulusal sokağa çıkma yasağı ilan etti.