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Aya köfteli çorba nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay ve lezzetli aya köfteli çorba tarifi...

Hatay Antakya'nın yöresel yemeği olan aya köfteli çorbada dana eti, domates salçası gibi birçok malzeme kullanılıyor. Ramazan ayında olmamız sebebiyle aya köfteli çorba yemeğinin tarifi araştırılıyor. İşte, aya köfteli çorba tarifi...

Aya köfteli çorba

Hatay'a ait olan aya köfteli çorba'nın içinde çift çekilmiş dana eti, pirinç, domates salçası, nar ekşisi, tereyağı, karabiber, nane gibi malzemeler kullanılıyor. Peki, Hatay/Antakya çorbası olan aya köfteli çorba nasıl yapılır? İşte, aya köfteli çorba tarifi...

Malzemeler:
200 gr. çift çekilmiş dana eti
1 su bardağı pirinç
3 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı tereyağı
Karabiber
Nane

Yapılışı:
1 su bardağı pirinç haşlanır. 200 gr. çift çekilmiş dana eti tuz ve bol karabiberle lezzetlenir. Ayrı bir tabağa 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı nar ekşisiyle karıştırılır. Köfte harcı hazırlanan kıymadan küçük parçalar alınır. Avuç içine nar ekşili salçalı sos sürülür ve köfteler yuvarlanır. Hazırlanan köfteler 1 yemek kaşığı tereyağında pişirilir. Kızaran köftelerin üzerine 1 çay kaşığı tuz serpilir ve pirinçlerle aynı tencerede birleştirilir. (çorba için pirincin haşlama suyu da kullanılır) biraz daha su eklenerek pişirilir. Pişmesine yakın tereyağında 1 tatlı kaşığı nane kızdırılır ve çorbanın üzerine dökülür.

Aya Köfteli Çorba servise hazırdır.

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