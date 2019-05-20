Hatay'a ait olan aya köfteli çorba'nın içinde çift çekilmiş dana eti, pirinç, domates salçası, nar ekşisi, tereyağı, karabiber, nane gibi malzemeler kullanılıyor. Peki, Hatay/Antakya çorbası olan aya köfteli çorba nasıl yapılır? İşte, aya köfteli çorba tarifi...

Malzemeler:

200 gr. çift çekilmiş dana eti

1 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Nane



Yapılışı:

1 su bardağı pirinç haşlanır. 200 gr. çift çekilmiş dana eti tuz ve bol karabiberle lezzetlenir. Ayrı bir tabağa 2 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı nar ekşisiyle karıştırılır. Köfte harcı hazırlanan kıymadan küçük parçalar alınır. Avuç içine nar ekşili salçalı sos sürülür ve köfteler yuvarlanır. Hazırlanan köfteler 1 yemek kaşığı tereyağında pişirilir. Kızaran köftelerin üzerine 1 çay kaşığı tuz serpilir ve pirinçlerle aynı tencerede birleştirilir. (çorba için pirincin haşlama suyu da kullanılır) biraz daha su eklenerek pişirilir. Pişmesine yakın tereyağında 1 tatlı kaşığı nane kızdırılır ve çorbanın üzerine dökülür.



Aya Köfteli Çorba servise hazırdır.