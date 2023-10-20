Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'da 3 otomobil birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Aydın'da kamyonet, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Aydın'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Efeler ilçesi Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Efeler'den Çine ilçesi yönüne giden İsmail Pehlivan'ın kullandığı kamyonete, Ömer Kızılyaprak idaresindeki hafif ticari araç arkadan çarptı.
Aynı yöne giden Engin Sezgin idaresindeki otomobil de duramayıp, hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç savrulup, yol kenarındaki pamuk tarlasına devrildi.
Kazada Ömer Kızılyaprak, Abdullah Kayar, Mahsur Özmen, İsmail Pehlivan, Engin Sezgin ve Ahsen Sezgin yaralandı.
Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Engin Sezgin, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.