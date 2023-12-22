Aydın'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 20 RD 551 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde İ.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yola savurulan bisiklet sürücüsü İ.D. yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.D'nin hayati tehlikelisinin bulunmadığı öğrenildi.

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