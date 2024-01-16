Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheliye gözaltı AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın alıcı gibi davranıp düzenlediği operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 160 tarihi obje ele geçirildi, eserleri 40 bin dolara satmaya çalışan S.E. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın alıcı gibi davranıp düzenlediği operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 160 tarihi obje ele geçirildi, eserleri 40 bin dolara satmaya çalışan S.E. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, S.E.'nin Ataköy Mahallesi'nde bir evde sakladığı tarihi eserleri 40 bin dolara satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibin ardından jandarma, alıcı gibi şüpheli S.E. ile iletişime geçti. Ekipler, dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenledi. S.E., gözaltına alınırken, evdeki aramalarda 1 tarihi madalyon, 4 altın sikke, 20 gümüş sikke, 12 Osmanlı sikkesi, 95 bronz sikke, 4 gümüş yüzük, 1 bronz yüzük, 1 küpe, 1 bronz bilezik, 1 mühür, 1 hokka, 19 obje ve 1 dedektör ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.