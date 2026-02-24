Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari B.Ü'nün (30) adresini tespit etti.

        Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"

        Benzer Haberler

        Altınordu'nun Batman kabusu
        Altınordu'nun Batman kabusu
        Nazillispor'da yine çekilme iddiası
        Nazillispor'da yine çekilme iddiası
        Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğreten gezginin yeni rotası Orhun Yaz...
        Masai yerlilerine harmandalı zeybeği öğreten gezginin yeni rotası Orhun Yaz...
        Pınarbaşı bahara hazırlanıyor
        Pınarbaşı bahara hazırlanıyor
        Aydınlı sürücülerin ambulans duyarlılığı Zamanla yarışan ambulansa böyle yo...
        Aydınlı sürücülerin ambulans duyarlılığı Zamanla yarışan ambulansa böyle yo...
        Aydın'da öğrencilere doğa eğitimi
        Aydın'da öğrencilere doğa eğitimi