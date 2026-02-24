Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari B.Ü'nün (30) adresini tespit etti. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.