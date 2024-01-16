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        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam edildi

        Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 17:15
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        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam edildi
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        Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

        4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar katılmadı, avukatlar ise hazır bulundu.

        Avukatı eşliğinde dün ifade verdiği belirtilen Çerçioğlu'nun, ihalelerdeki sorumlulukların kendisine ait olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

        Duruşma, eksik evraklar ve savunmaların tamamlanması için 26 Mart'a ertelendi.

        Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye ilişkin açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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