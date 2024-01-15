Nazilli'de Akar hakeme tepkili TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde uzatmada penaltıdan bulduğu golle Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar, hakem kararlarına tepki gösterdi. "Sahada koşan, ter döken, çabalayan, çırpınan gençlerin emeklerine yazık" diyen Nazilli'nin teknik patronu Akar, "Altınordu lehine hakemin verdiği penaltı kararına katılmıyorum. Bu kadar ucuz penaltı kararı olmamalı. Gençlerimizin çabalarının bir düdükle heba olduğunu gördükçe çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu. Teknik patron Akar, gençlerin mücadelesinden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde uzatmada penaltıdan bulduğu golle Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar, hakem kararlarına tepki gösterdi. "Sahada koşan, ter döken, çabalayan, çırpınan gençlerin emeklerine yazık" diyen Nazilli'nin teknik patronu Akar, "Altınordu lehine hakemin verdiği penaltı kararına katılmıyorum. Bu kadar ucuz penaltı kararı olmamalı. Gençlerimizin çabalarının bir düdükle heba olduğunu gördükçe çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu. Teknik patron Akar, gençlerin mücadelesinden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,