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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:42
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram esrar, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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