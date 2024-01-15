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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde olup, ifade veren T.U. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:30
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli ile başka suçtan cezaevinde olup, ifade veren T.U. tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik'te uyuşturucu imal ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ayrı adrese yapılan baskınlarda T.U., Z.A. ve E.S. yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerindeki aramalarda 114 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, ruhsatsız 1 tabanca, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1150 TL para, 4 cep telefonu, 1 av tüfeği ele geçirildi. Başka suçtan cezaevinde olan T.U. da jandarmada ifade verdi. 4 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Operasyonda ayrıca uyuşturucu kullandığı belirlenen 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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