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        Aydın'da erkek cesedi bulundu

        Aydın'ın Söke ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:35 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:35
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        Aydın'da erkek cesedi bulundu
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        Aydın'ın Söke ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.

        Cesedin geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrıldı.

        Ailenin, cesedin üzerindeki kıyafetlerin Akalın'a ait olduğunu söylediği öğrenildi.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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