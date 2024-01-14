Aydın'da erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.

Cesedin geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrıldı.

Ailenin, cesedin üzerindeki kıyafetlerin Akalın'a ait olduğunu söylediği öğrenildi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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