Karacasu'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Esençay Mahallesi'nde C.B (44) idaresindeki 09 H 2178 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritten gelen E.A'nın (44) kullandığı 09 AHJ 642 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle 14 yaşındaki E.A yaralanarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.A ile A.A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.