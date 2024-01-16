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        Aydın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:22
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        Aydın'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
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        Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Merkez Efeler ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğleye doğru şiddetini artırdı.

        Sağanak özellikle Aydın-İncirliova kara yolu ile ilçe girişinde su birikintileri oluşturdu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar trafiği aksattı.

        Mimar Sinan, Kurtuluş ve Orta mahalleleri ile kentin ana arterlerinde rögarlar taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Belediye ekipleri su birikintisi olan alanlarda su tahliye çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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