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        Nazilli'de motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kamerasında

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:15 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:37
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        Nazilli'de motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kamerasında
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        A.Ç'nin kullandığı 34 TY 2819 plakalı motosiklet, A.T.A. idaresindeki 09 RV 806 plakalı hafif ticari araçla Ordu Caddesi 176 Sokak üzerinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan A.Ç, yaralandı.

        Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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