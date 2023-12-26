Kuşadasıspor'dan ilk takviye
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,
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