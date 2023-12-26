Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadasıspor'dan ilk takviye

         TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadasıspor'dan ilk takviye
        ABONE OL
        ABONE OL

         TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Hasta yakını hemşireyi yumrukladı!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Nazilli Belediyespor'da kaleci Ömer sezonu kapattı
        Nazilli Belediyespor'da kaleci Ömer sezonu kapattı
        Aydın'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı
        Aydın'da eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi tedavi altına alındı
        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı (2)
        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı (2)
        Aydın'da şehitler için lokma hayrı düzenlendi
        Aydın'da şehitler için lokma hayrı düzenlendi
        Aydın'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı
        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı