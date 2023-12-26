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        Aydın'da taksiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde taksiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:56
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        Aydın'da taksiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde taksiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Çine'den Aydın yönüne giden Önder Özkan yönetimindeki 09 C 3840 plakalı taksi, Karpuzlu Kavşağı'nda, aynı yönde giden Cemal Özveren yönetimindeki 48 T 3305 plakalı tıra dorse bölümünden çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Özkan ile hafif ticari araçta yolcu konumunda olan Hakan Kumter ve Betilay Biçer yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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