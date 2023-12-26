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        Kuşadası yılın son kruvaziyerini ağırlıyor

        Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:45
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        Kuşadası yılın son kruvaziyerini ağırlıyor
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        Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine yılın son kruvaziyeri geldi.

        Bahama bayraklı kruvaziyer "Silver Moon", çoğunluğu ABD vatandaşı 279 yolcusuyla sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port'a yanaştı.

        Gemiden inen turistlerden bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi.

        Turlara katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

        Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, yılın son gemisini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Güngör, oldukça iyi bir yıl geçirdiklerini ve bu yıl 521 gemiyi ağırladıklarını ifade etti.

        Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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