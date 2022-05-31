Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi

Yaklaşık 1-1,5 ay daha bu besin programı devam edecek. Sonra hayvanımızı yavaş yavaş katı gıdaya geçireceğiz ve bulunduğu ortamdaki bahçe kısmına yani diğer ayıların içerisine salacağız. Merkezimizde hayatının sonuna kadar yaşamaya devam edecek" dedi.