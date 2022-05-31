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Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 1 ay önce getirilen yavruyla barınaktaki bozayı sayısı 73'e yükseldi

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DHA
  • 01
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamaları için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
  • 02
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    DHA'nın haberine göre geçen sürede son dansçı ayı Brütüs´ün de aralarında olduğu 64 ayı yaşlılığa bağlı nedenlerden ölürken, 61'i erişkin 11'i yavru ve ergen olmak üzere toplam 72 bozayının yaşadığı barınaktaki ayı sayısı, 1 ay önce getirilen yavru ayıyla 73'e yükseldi.
  • 03
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    BÖLGE HALKI BULDU

    Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğada tek başına bulunan yavru ayı, bölge halkı tarafından Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
  • 04
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
  • 05
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    Burada 'Cihangir' ismi verilen 4 aylık yavru ayı, barınağın en küçük üyesi olarak kayıtlara geçti. Cihangir'in bakımının titizlikle yapıldığını söyleyen merkez şefi uzman veteriner hekim Azizcan Sezer, "Bilecik'in Söğüt ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından doğada tek başınayken bulunmuş. Sonrasında Milli Parklar ekiplerimize teslim edilmiş.
  • 06
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    Oradan da Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´mize teslim edildi. Biz genel sağlık kontrollerini ve muayenesini gerçekleştirdik. Oldukça sağlıklıydı, sağlığı yerindeydi. Şu an tüm kontrolleri ve bakımları tarafımızca yapılıyor. Beslenme programına devam etmekteyiz" dedi.
  • 07
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    GÜNDE 4 KEZ ÖZEL KARIŞIMLA BESLENİYOR

    Bakıcısı İbrahim İbil'in hazırladığı özel karışımla, günde 4 kez beslenen Cihangir, diğer ayılarla birlikte yaşamaya başlamak için güç topluyor.
  • 08
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    Cihangir'in oldukça güçlü ve sağlıklı olduğunu söyleyen Azizcan Sezer, "Laktozsuz süt, bal, kefir, yumurta, meyve püreleri ve pelit yemden oluşan özel bir beslenme programını uyguluyoruz. 
  • 09
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

    Yaklaşık 1-1,5 ay daha bu besin programı devam edecek. Sonra hayvanımızı yavaş yavaş katı gıdaya geçireceğiz ve bulunduğu ortamdaki bahçe kısmına yani diğer ayıların içerisine salacağız. Merkezimizde hayatının sonuna kadar yaşamaya devam edecek" dedi.

     
  • 10
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir
  • 11
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir
  • 12
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir
  • 13
    Ayı barınağının 73'üncü ve en küçük üyesi: Cihangir

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