Ayı barınağının minik sakinleri: Bulut ve Yağmur

Yavrular, yaklaşık bir yaşına kadar şu an bulundukları 'bebek ayı' bölümünde bakılacaklar, daha sonra bu bölümün bahçesine salınacaklar. Orada olgunluğa eriştikleri 2,5-3 yaşına kadar tutulacaklar sonrasında da erişkin bölümüne alınacaklar."