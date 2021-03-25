Kış uykusundan uyandılar! İlçe merkezine indiler! 0:00 / 0:00

İHA

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam ormanlarında kış uykusundan uyanan boz ayılar, soluğu ilçe merkezinde aldı. Uzun süre kış uykusunda olduğu için aç kalan anne ayı ve yavruları ilçe merkezine kadar gelerek çöp konteynırında yiyecek aradılar.

"AYILAR SÜREKLİ KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

İHA'da yer alan habere göre ayıların kış uykusundan uyandığını ifade eden Ahmet Cengiz, “Ayılar kış uykusundan uyandı artık, ayılar annesiyle beraber ilçe merkezine kadar indi. Bu bizi tedirgin ediyor ama alıştık, ayılar sevimli, çok tatlı oluyorlar. Değişik, hoş bir hava katıyor memleketimize, ayılarla karşılaşıyoruz. Sürekli karşımıza çıkıyorlar” dedi.

ANNE AYI YİYECEKLERİNİ PAYLAŞTI

Sarıkamış TOKİ lojmanlarına kadar gelen boz ayılar, buradaki çöp konteynırını devirerek yiyecek aradı. Bulduğu yiyecekleri yavrularıyla paylaşan anne ayı daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar anbe an kameralarca kaydedildi.