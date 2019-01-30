Anayasa Mahkemesi’nden sonra bu kez de Yargıtay’da seçim heyecanı yaşanacak. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in 10 Şubat’ta görev süresi doluyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda 11 Şubat’ta seçim olacak. Seçime Cirit’in tek aday olarak, girmesi bekleniyor. Cirit seçilmesi halinde yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020’ye kadar görevde kalacak…

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 13. Ceza Dairesi başkanıyken Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 10 Şubat 2015'te başkanlığa seçildi. 4 yıllık görev süresi yine 10 Şubat'ta sona eriyor...

SEÇİM TARİHİ 11 ŞUBAT

Bu nedenle Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nda yeni başkanı belirlemek için seçim yapılacak. o kritik seçimin tarihi de belli oldu. Yargıtay’da yeni başkanın belirleneceği tarih 11 şubat oldu…

CİRİT TEK ADAY

Peki adaylar kimler? Yargıtay Başkanı Cirit’in yeniden aday olduğuna dair açıklamasını Habertürk daha önce duyurmuştu. İsmail Rüştü Cirit yeniden ipi göğüslemek için aday. Cirit’in karşısına şu ana kadar bir aday çıkmadı. Kulislerde seçimlere ikinci bir adayın girmeyeceği konuşuluyor. Yani Cirit’in seçimlere tek aday olarak girip ikinci kez Yargıtay başkanı olması çok güçlü bir ihtimal…

1 YIL DAHA GÖREV YAPACAK

Cirit yeniden seçilmesi durumda yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020 tarihe kadar başkanlık görevini sürdürecek.

CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955 tarihinde Balıkesir Burhaniye’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit; sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay Onüçüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçildi. Evli ve üç çocuk babası.