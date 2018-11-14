Ayrılık Berrak Tüzünataç'ı eritti!

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Birkan Sokullu ile ani kararla üç yıllık birlikteliğine son veren Berrak Tüzünataç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir apartmandan çıkarken görüntülenen ve kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakan oyuncu, "Konuşmayacağım. İyi günler" diyerek, hızlı adımlarla aracına bindi