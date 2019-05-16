Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'a tehdit suçlamasıyla dava açmıştı. Dava sonuçlandı, mahkeme Önal’ı haklı buldu. Mahkeme, Güzide Duran’ın kardeşi Gökhan Duran’ın sosyal medya hesabı üzerinden Ayşe Hatun Önal’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti.

Ayşe Hatun Önal, dava sonrası 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, "Gökhan Duran'a karşı şikayetimiz vardı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret vardı. Mahkeme bizi haklı buldu ve para cezası verdi. Daha önce de Güzide Duran'ın benimle ilgili konuşmaması yönünde bir karar vardı. İnşallah bu onlara ders olur ve bir daha da bu tarz şeyler yaşanmaz. İnşallah hiç kimse iftiraya uğramaz." ifadelerini kullandı.