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        Haberler Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshetti

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:05
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        Aliyev Milli Meclisi feshetti
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        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde karar aldı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan kararnameye göre Aliyev, ülkenin yasama organı Milli Meclisi feshetti.

        Kasımda yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

        Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla "Meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması" için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

        Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclisin kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesine göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

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        #Azerbaycan
        #ilham aliyev
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