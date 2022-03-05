'Aziz' izleyicileri ekran başına kilitledi! 0:00 / 0:00

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Aziz’in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 16. bölümünde; Pierre’in baskılarından korkan Efnan, Aziz’i kurtarmak için şehirden gitmeye karar verdi. Efnan’ı bir günlüğüne uğurladığını düşünen Aziz her şeyden habersiz sevdiği kadına veda etti. Efnan ise dönmemek üzere çıktığı yolculukta gözyaşlarına hakim olamadı. Azime’nin bulduğu notu gören Dilruba, Efnan’ın gittiğini anlayarak Aziz’e haber verdi. Notu okuyan ve dudaklarından “Efnan gitmiş, dönmeyecek!” sözleri dökülen Aziz’in yıkıldığı final sahnesi izleyenlerin de yüreklerine dokundu.

“Efnan temelli gitmiş…”

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İZLEYİCİNİN TERCİHİ BU HAFTA DA ‘AZİZ’ OLDU!

‘Aziz’in 16. bölümü ABC1 20+'da 5.60 izlenme oranı (rating) 12.70 izlenme payı (share) elde ederek bu kategoride en çok izlenen dizi oldu. TOTAL’de ise 5.11 izlenme oranı (rating) 11.98 izlenme payı (share), AB'de ise 4.21 izlenme oranı (rating) 10.55 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

AZİZ, MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN EMRİ İLE PİERRE’İ ÖLDÜRMEDİ

Aziz’in tuzağına düşen Fransız askerlerinin, Pierre’i bulmak için idare binasına girdiği sırada duyulan silah sesi herkesi şoke etti. Tam tetiğe basacakken Dayı, Aziz’in eline müdahale ederek silahın başka bir yöne patlamasını sağladı. Aziz’i ikna etmeye çalışan Dayı, Mustafa Kemal Paşa’nın Pierre’in ölmesini istemediğini söyledi. Paşa’nın emrine karşı gelmeyen Aziz, hızlıca binadan kaçmaya çalıştı. Askerleri atlatan Aziz’in nefes kesen kaçışı izleyenleri de ekran başına kilitledi. Bu sırada kafasına çuval geçirilen ve saldırıya uğrayan Pierre ise kendine gelmeye çalışıyordu. Bu saldırının Fransız Hükümeti’ne yapıldığını ve duyulursa görevden alınacağını söyleyen Pierre, gizli kalması için herkese emir verdi.

Aziz, Paşa’nın emri ile Pierre’i öldürmekten vazgeçiyor;

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AZİZ VE PİERRE ARASINDA AÇIK SAVAŞ BAŞLADI

Dilruba ile Aziz’in geçmişini kabullenmekte zorlanan Adem uçurumun kenarında öfke patlaması yaşadı. Yorgun düşmüş bir halde dolanırken karşılaştığı gizemli kadının dikkatini çekti. Pierre’in olayı gizlemeye çalışacağını bilen Aziz, delegenin yanına giderek Efnan’dan uzak durması için kendisini uyardı. Aziz’in tehdidi sonrası iyice bilenen Pierre olayların duyulacağından korksa da bunun bedelini ödetmeye kararlıydı. İade-i ziyaret yapan Pierre, Türk çocuklarını manastıra gönderdiğini söyledi. Ancak tek haberi bu değildi. Şehirdeki serbest ticareti yasakladığını duyuran delege, kendilerinden izinsiz gümrükten mal çıkarılamayacağını ve istedikleri kişiye mal satamayacaklarını bildirdi. Pierre’nin yüklü bir miktarda tazminat ödemesi çıkardığı Galip ise Handan’dan nakit talep etti. Handan ve Pierre’in bir araya geldiği anlar ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Galip’i çaresiz bırakmak isteyen Pierre, Handan’dan üstündeki malları kızı Dilruba’ya vermesini istedi.

“Efnan’dan uzak durun!”

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ADEM, DİLRUBA’YA İHANET ETTİ

Aziz ve Dilruba’nın geçmişi yüzünden kötü günler geçiren Adem meyhanede şarkı söyleyen kadının sesiyle irkildi. Bu ses, sabah karşılaştığı Paris’ten gelen Madam Elena’ya aitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir araya gelen ikili koyu bir sohbete daldı. Adem ile Dilruba arasında esen soğuk rüzgarları fark eden Aziz, Adem’i Madam Elena ile yakaladı. Adem’in Dilruba’ya ihanet ettiğini gören Aziz, yardım etmeye çalışsa da Adem izin vermedi.

Adem, Dilruba’yı aldatıyor;

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AZİZ’DEN PİERRE’E BÜYÜK OYUN

Pierre’in oğlunun öldüğü gece orada olduğunu bildiğini söylemesiyle Efnan, büyük bir korku yaşamaya başladı. Pierre’den kurtuluş olmadığını anladı ve Aziz’i korumak için gitmeye karar verdi ancak birlikte gitmek istese de Aziz’in önemli bir vazife aldığını öğrendi. Mustafa Kemal Paşa, kurulacak mecliste Aziz’in milletvekili olmasını istemişti. Böylece Efnan, Aziz’in kendisiyle gelemeyeceğini anladı. Zeynep’in düğününe gideceğini söyleyen, aslında hiç istemese de sevdiği adamı bırakacak olan Efnan büyük bir acı yaşıyordu. Bu sırada Aziz, Pierre’e karşı bir oyun kurdu. İngilizlere satmak istediği halıları Zeynep’in çeyizleriyle birlikte Adana’ya ulaştırmak için harekete geçti. Veysi ise halıların İngilizlere satılacağını Pierre’e söyledi. Çeyizlerin yüklendiği sırada gelen Pierre, neler olduğunu anlamaya çalışırken Aziz’in ayarladığı gazetecilerin gelmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aziz’in planı sayesinde Pierre köşeye sıkışırken, halılar Adana’ya doğru yola çıktı. Efnan da düğünü bahane ederek şehirden ayrıldı.

Aziz’den Pierre’e büyük oyun;

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Efnan, Aziz ile vedalaşıyor;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!