Hayatın Rengi Show TV yeni yaşında!

İlklerin kanalı Show TV, keyifle izlenen gündüz kuşağı programları Bu Sabah, Gelin Evi, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme; gündemi belirleyen magazin programları Cumartesi-Pazar Sürprizi; gerçek yaşamdan etkileyici hikâyeleri seyirciyle buluşturan programı Bir Şansım Olsa, eğlenceli show programı Güldür Güldür Show; Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutan Show Ana Haber ve ilgiyle takip edilen dizileri Aziz, Baba, Oğlum ve Üç Kuruş ile izleyicilerine hayatın tüm renklerini yansıtıyor.

İşte Show TV’nin Doğum Günü Tanıtımı;

SHOW TV YENİ YAŞINDA! İŞTE TANITIMI

İzleyici tarafından 'en çok sevilen ve güvenilen televizyon kanalı' olarak gösterilerek sayısız ödül alan Show TV yeni yaşında da birbirinden renkli, farklı, yenilikçi yapımlarını ekranlara taşımaya devam edecek.

Doğum Günün Kutlu Olsun Show TV!