Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Aziz her hafta cuma akşamı takipçileri ile buluşuyor. Yapımcılığı O3 Medya tarafından yapılan Aziz dizisi her bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin yayınlanan son bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek izleyenler Aziz 16. bölümü araştırıyor. İşte Aziz 16. son bölüm full tek parça izle!

AZİZ 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 16. Bölümünde; Aziz, Pierre'e karşı bir oyun kuruyor. İngilizlere satacağı halıları Adana'ya gidecek çeyizlerin arasına saklar. Atölyeye gelen Pierre, karşısında gazetecileri görünce büyük şok yaşar. Ve çeyizin şehirden çıkmasına engel olamaz. Pierre'in istediği tazminatı ödeyemeyen Galip Payidar atölyeyi kapatmak zorunda kalıyor.

Dilruba'nın Aziz ile birlikte olduğunu öğrenen Adem kendini kaybediyor. Adem'in onu yok saymasından rahatsız olan Dilruba, Adem'e hesap sorar. Karşılığındaysa Adem, Dilruba'ya öfke kusar. Adem, Dilruba'yı aldatarak geceyi Madam Elena ile geçirir. Dilruba, Aziz'e Adem'e sorar. Aziz ise Adem'i aramaya çıkar ve gittiği otelde Adem'i bulur.

AZİZ 16. SON BÖLÜM İZLE!



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