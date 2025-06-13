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        Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2025 hangi güne denk geliyor, bu hafta sonu mu?

        Babalar Günü her yıl Haziran ayında kutlanıyor. Her türlü bize destek olan, sevgisini bizden eksik etmeyen babalarımız en için en önemli gününü kutlamak için çok az bir zaman kaldı. Peki Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü 2025 hangi güne denk geliyor, bu hafta sonu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:00
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        Babalar Günü tarihi belli oldu. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan babalar günü, bütün babaların ve baba adaylarının onuruna yapılan bir gelenektir. Her sene olduğu gibi bu sene de en merak edilen sorulardan biri babalar gününün ne zaman kutlanacağıdır. İşte, 2025 Babalar Günü tarihi

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        BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

        Babalar Günü bu yıl 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

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        BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

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