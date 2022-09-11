Bacak Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bacak ağrısı, kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda görülebilir. Ancak özellikle yaşlı kişilerde meydana gelen kas ve kemik güçsüzlüğü ile daha yüksek boyutlara ulaşır. Bacak ağırları günlük hayatı olumsuz etkiler. Kişilerin hareket kabiliyetini engellediği gibi çözüm bulunmadığı takdirde gece de devam ederek uyku sorununa yol açar. Peki, bacak ağrıları için neler yapılmalıdır.

Bacak Ağrısı Neden Olur?

Günlük hayatın yoğun temposundan dolayı meydana gelen bacak ağrılarının dışında bacak ağrısına neden olan durumlar şunlardır:

İlerleyen yaşlar, tansiyon, yoğun sigara kullanımı, diyabet gibi nedenler ile damarlarda tıkanıklıklar meydana gelebilir. Bu tıkanmaların yanı sıra az hareket edilmesi de bacaklarda uyuşmaya ve ağrılara yol açabilir.

Sinir sıkışmasının meydana gelmesi de bacaklarda ağrıya neden olur.

Bel fıtığı hastalığı olan kişilerde yürüme ve uzun süreli ayakta kalma durumu bacak ağrılarına yol açar.

Huzursuz bacak sendromu olarak bilinen, kişilerin istemsiz bir şekilde bacaklarını hareket etmesine neden olan hastalık da bacak ağrısına neden olan durumlardan biridir.

Bacaklardaki eklem bölgelerinde meydana gelen kasılmalar, zedelenmeler ve iltihaplanmalar da bacak ağrısı nedenleri arasında yer alır.

Gebelik dönemlerinde kadınlarda bacak ağrısı yoğunlukla yaşanır.

Varis, bacak ağrısına yol açar. Bu yüzden kişiler özellikle uyuduklarında varis çorabı giyerek ağrıları azaltmaya çalışabilir.

Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

Baca ağrısından kurtulmak isteyen kişiler, konuyla ilgili uzman doktora görülmelidir. Burada yapılan doktor kontrolünün ardından bacak ağrısına neden olan durum saptanır. Eğer uzun süreli ayakta kalma ve baskı ağrıya sebep oluyorsa burada kişiye dinlenme önerilir. Ancak farklı bir nedende bacak ağrısı meydana geldiyse uygun tedavi yöntemi kısa sürede uygulanarak ağrının azaltılması ve ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Bacak ağrısı için evde uygulanabilecek basit ve hızlı yöntemler kişiler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda evde pratik şekilde uygulayabileceğiniz bacak ağrısına iyi gelen yöntemleri sizlerle paylaşıyoruz.

Bacak ağrısı için evde uygulayabileceğiniz iyi gelen yöntemlerden biri soğuk ya da sıcak masaj uygulamasıdır. Bu iki yöntemle siz de bacak ağrısına kısa süreli de olsa çözüm bulabilirsiniz.

Bacak ağrısı için uygulanabilecek yöntemlerden biri de bitki yağları ile yapılan masajlardır. Burada kan akışını hızlandırmaya yardımcı olan, ağrıyı azaltmada etkili adaçayı ve karanfil yağı gibi bitkisel yağlar ile bacak bölgesine masaj yapabilirsiniz.

Her derde deva zerdeçalı su ile karıştırarak macun kıvamına getirip ağrıyan bacağa sürebilirsiniz. 10 dakika bekledikten sonra yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesini bir bez ya da pamuk yardımı ile ağrıyan bacaklara sürebilirsiniz.

Bacak Ağrısı İçin Hangi Doktora Gidilir?

Uygulanan doğal yöntemler ve dinlenme ile geçmeyen uzun süreli bacak ağrıları için doktor kontrolü aksatılmamalıdır. Bu kapsamda kişilerin gitmesi gereken doktor travmatoloji ve ortopedi doktorlarıdır.

Bacak Ağrısı Neyin Belirtisi

Bacak ağrısı eğer uzun süreli devam ediyorsa farklı hastalıkların belirtisi olabilir. Bunların başında diyabet, bel fıtığı, huzursuz bacak sendromu, bacak arteriyel sisteminde darlık meydana gelmesi, varis ve bacak daralmalarındaki genişlemeler gelmektedir.