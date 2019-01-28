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"ANOREKSİYA DEĞİLİM"

"Anoreksiya değilim. Onun kötü bir şey olduğunun farkındayım. Benim anoreksiya olan bir sürü arkadaşım var. Olmak istemiyorum, onlara üzülüyorum. Bazen insanlara şaka yapıyorum. 'Anoreksiya aşk' yazıyorum. Çünkü yanımdaki arkadaşım anoreksiya. 6. sınıftan itibaren Instagram kullanıyorum. Photoshop yapmadığım bir fotoğrafım yok. Daha çok photoshop yaptığım fotoğrafım var."