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Haberler Gündem Bakan Bozdağ'dan son dakika Ekrem İmamoğlu kararı yorumu - Haberler
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Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir makam veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere talimat veremez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay hapis kararının yankıları sürüyor. Kararla ilgili bir değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Hiçbir makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez" ifadelerini kullandı

Bakan Bozdağ'dan son dakika Ekrem İmamoğlu kararı yorumu - Haberler
AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, "Yargılama süreci devam etmektedir." dedi.

Bozdağ, AA muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir."

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