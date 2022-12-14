Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16.00’a kadar duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık İmamoğlu’nun avukatlarının son savunmaları dinlendi. Sanık avukatları, Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı yineledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu , YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada Danışmanı Murat Ongun ve 2013’ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olan Necati Özkan tanık olarak ifade verdi.

İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi.

Hakim Komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde "yarar olmadığını" belirterek talebi reddetti. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi de "konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması" gerekçeleriyle reddedildi.

Hakim Komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mahkeme heyeti duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

Aranın ardından İmamoğlu'nun avukatları mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi.

Duruşma sonrası karar açıklandı.