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Haberler Gündem Yargı İMAMOĞLU DAVASINDA SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı! Ekrem İmamoğlu davası sonucu ne oldu, kaç yıl ceza aldı ve siyasi yasak geldi mi?
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Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi... Borsada düşüş yönünde etkisi gözlenen kararın ardından bu süreç hukuki olarak nasıl işleyecek?

İMAMOĞLU DAVASINDA SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı! Ekrem İmamoğlu davası sonucu ne oldu, kaç yıl ceza aldı ve siyasi yasak geldi mi?
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine “alenen hakaret” ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep ettiği mütalaayı yineledi.

Mahkeme, sanık avukatlarının son savunmalarını sunmaları için saat 16.00’a kadar duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık İmamoğlu’nun avukatlarının son savunmaları dinlendi. Sanık avukatları, Ekrem İmamoğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca İmamoğlu halkında Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak. Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen davada reddi hakim talebi reddedildi. Duruşmada Danışmanı Murat Ongun ve 2013’ten bu yana siyasi danışmanı ve kampanya yöneticisi olan Necati Özkan tanık olarak ifade verdi.

İmamoğlu’nun ‘ahmak’tan kastının Soylu olduğu açıklaması üzerine Soylu’nun yaptığı açıklamanın bulunduğu CD mahkeme salonunda dinlendi.

Hakim Komşul, uzman tanık olarak dinlenmesi istenen hukukçuların tanık olarak dinlenmesinde "yarar olmadığını" belirterek talebi reddetti. Soylu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi de "konuşmalarının dava açıldıktan sonraki süreci ilgilendirmesi ve mahkemenin önüne gelen davayla bağlı olması" gerekçeleriyle reddedildi.

Hakim Komşul, avukatların yazılı beyanda bulunmak için istedikleri süre talebini de reddetti. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mahkeme heyeti duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

Aranın ardından İmamoğlu'nun avukatları mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, şimdiye kadar söylediklerini tekrar ettiğini söyledi.

Duruşma sonrası karar açıklandı.

KILIÇDAROĞLU: KARAR AÇIK VE NETTİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan "Adalet, adalet, adalet" diyerek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Ekrem Başkanı'nın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim, 'Sözlerin muhatabı belli, tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir' demişti. Bunu diyen bir hakimin vereceği karar açık ve nettir. Beraat dışındaki karar Saray talimatlarının ve kumpasın itirafı olacaktır. Yargının üzerinden elinizi çekin, aklınızı başınıza alın."

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

TUNÇ SOYER DE İSTANBUL'A GELİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İstanbul'a geliyor. Soyer, "16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz. Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım. Yanındayım Ekrem İmamoglu" dedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret ettiği öne sürüldü.

İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istendi. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi.

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