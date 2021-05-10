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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi

Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da - Haberler
Bakan Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da
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DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa´daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere #SuudiArabistan'dayız."

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüşecek.

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