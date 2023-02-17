"Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmayan tescilli camilerimiz de var. Bunların hepsinin sorumluluğunu alıyoruz. Aynı şekilde bu Hatay ve Antakya'nın bir özelliği daha var biliyorsunuz, burası bir mozaik. Dinlerin buluşma noktası. Burada havralarımız, sinagoglarımız da var. Bütün camiler bizim camimiz, bütün havralar, sinagoglar bizim havralarımız, bizim sinagoglarımız. Bu bilinçle bu bölgedeki bütün tescilli yapıların sorumluluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üstleneceğiz.

Hatay Meclis Binası (AA)