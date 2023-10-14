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        Haberler Dünya Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği

        Bakan Fidan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği: Sisi ile görüşecek

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:59
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        Bakan Fidan Sisi ile görüşecek
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

        Bakan Fidan'ın Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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